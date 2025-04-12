الصدر يوجه "سرايا السلام" بتحديث بطاقة الناخب حتى مع المقاطعة

شفق نيوز/ وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم السبت، عناصر "سرايا السلام" الجناح العسكري التابع لتياره بضرورة تحديث بطاقة الناخب في جميع المحافظات العراقية.

وأشار الصدر، بحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، إلى ضرورة التأكيد على تحديث بطاقة الناخب، حتى في حال اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات وعدم الاشتراك فيها، مردفا بالقول "فمن قاطع ولم يحدّث فلا أثر لمقاطعته".

يذكر أن الصدر أعلن، أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، فيما قال إنه "ليكن في علم الجميع، ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا هم لها إلا المصالح الطائفية والحزبية".

وغادر الصدر العملية السياسية، في حزيران/يونيو 2022، بعدما سحب نوابه من البرلمان، وقرر حينها عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع من سماهم بـ"الساسة الفاسدين"، وفقاً لتعبيره.