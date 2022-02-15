الصدر يوجه رسالة من أربع نقاط للبرلمان العراقي: ابتعدوا عن الكعكة

شفق نيوز/ وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، رسالة الى البرلمان العراقي من أربع نقاط ، مشدداً ضرورة تشكيل حكومة اغلبية وطنية بعيدة عن "الكعكة".

وقال الصدر في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "رسالتي هذه الى البرلمان العراقي"، مبيناً أن "عمل البرلمان لا ينبغي أن يكون لأجل تشكيل الحكومة فحسب، أو الرئاسات الثلاث، بل يجب تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، من أجل مصالح الشعب المظلوم".

وأضاف "ينبغي على البرلمانيين لا سيما حلفائنا الأحبة تفعيل تفعيل دور البرلمان الإصلاحي وتفعيل التحقيقات واستدعاء كل من يشك بفساده وتقصيره ولو من خلال الإسراع بتشكيل اللجان البرلمانية بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الطائفي أو درجته الوظيفية في الحكومات السابقة".

وفي المطلب الثاني أكد الصدر على "تفعيل المشاريع الخدمية التي تنفع الشعب وكرامته، وإكمال المشاريع المتلكئة بأسرع وقت ممكن وبسقف زمني محدد ومحاسبة المقصرين من الشركات الحكومية والمدنية".

اما النقطة الثالثة في مطالب الصدر، فتضمنت "الإسراع في تشكيل الحكومة الإصلاحية الجديدة وبحكومة اغلبية وطنية بعيدة عن (الكعكة)"، وفي الرابعة، شدد الصدر، على "تفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم يمنع التدخلات الحزبية أو القضائية المسيسة والسلام".