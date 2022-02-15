سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصدر يوجه رسالة من أربع نقاط للبرلمان العراقي: ابتعدوا عن الكعكة

Category: سیاسة

Date: 2022-02-15T13:59:34+0000
الصدر يوجه رسالة من أربع نقاط للبرلمان العراقي: ابتعدوا عن الكعكة

شفق نيوز/ وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، رسالة الى البرلمان العراقي من أربع نقاط ، مشدداً ضرورة تشكيل حكومة اغلبية وطنية بعيدة عن "الكعكة".

وقال الصدر في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "رسالتي هذه الى البرلمان العراقي"، مبيناً أن "عمل البرلمان لا ينبغي أن يكون لأجل تشكيل الحكومة فحسب، أو الرئاسات الثلاث، بل يجب تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، من أجل مصالح الشعب المظلوم".

وأضاف "ينبغي على البرلمانيين لا سيما حلفائنا الأحبة تفعيل تفعيل دور البرلمان الإصلاحي وتفعيل التحقيقات واستدعاء كل من يشك بفساده وتقصيره ولو من خلال الإسراع بتشكيل اللجان البرلمانية بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الطائفي أو درجته الوظيفية في الحكومات السابقة".

وفي المطلب الثاني أكد الصدر على "تفعيل المشاريع الخدمية التي تنفع الشعب وكرامته، وإكمال المشاريع المتلكئة بأسرع وقت ممكن وبسقف زمني محدد ومحاسبة المقصرين من الشركات الحكومية والمدنية".

اما النقطة الثالثة في مطالب الصدر، فتضمنت "الإسراع في تشكيل الحكومة الإصلاحية الجديدة وبحكومة اغلبية وطنية بعيدة عن (الكعكة)"، وفي الرابعة، شدد الصدر، على "تفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم يمنع التدخلات الحزبية أو القضائية المسيسة والسلام".  

 

related

مقرب من الصدر يهدد بمعاقبة نواب سائرون

Date: 2019-10-10 12:38:08
مقرب من الصدر يهدد بمعاقبة نواب سائرون

مقتدى الصدر عن انتخاب رئاسة البرلمان الجديدة: اولى بشائر حكومة الاغلبية الوطنية

Date: 2022-01-09 19:52:29
مقتدى الصدر عن انتخاب رئاسة البرلمان الجديدة: اولى بشائر حكومة الاغلبية الوطنية

نائب مثير للجدل يدعو للتخلي عن الصدر: كل ثانيتين يصدر قرارا يناقض الأول

Date: 2020-02-03 15:54:41
نائب مثير للجدل يدعو للتخلي عن الصدر: كل ثانيتين يصدر قرارا يناقض الأول

نواب يكسرون نصاب جلسة الموازنة بعد التصويت على المادة الأولى

Date: 2021-03-31 14:21:26
نواب يكسرون نصاب جلسة الموازنة بعد التصويت على المادة الأولى

تحذير لعلاوي من أمر: "السيد" سيقلب عليك العراق جحيماً ويسقطك بثلاثة ايام

Date: 2020-02-09 18:32:01
تحذير لعلاوي من أمر: "السيد" سيقلب عليك العراق جحيماً ويسقطك بثلاثة ايام

البرلمان العراقي يعقد جلسة استكمال حكومة عبدالمهدي

Date: 2019-06-24 13:03:22
البرلمان العراقي يعقد جلسة استكمال حكومة عبدالمهدي

تسجيل "جملة" ملاحظات على البرنامج الحكومة لمحمد علاوي

Date: 2020-02-26 14:29:23
تسجيل "جملة" ملاحظات على البرنامج الحكومة لمحمد علاوي

بعد نقل المشهداني للمستشفى.. الدراجي يدير جلسة البرلمان

Date: 2022-01-09 14:49:45
بعد نقل المشهداني للمستشفى.. الدراجي يدير جلسة البرلمان