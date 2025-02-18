الصدر يوجه رسالة إلى مصر والأردن بشأن تهجير غزة

شفق نيوز/ وجه زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، رسالة إلى الأردن ومصر في ظل الخطط الأمريكية الرامية إلى تهجير سكان قطاع غزة إليهما.

وقال الصدر في تدوينة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "أملنا بالله كبير أن يوفق الله الجارة الأردن العزيزة شعبا وحكومة والدولة الشقيقة مصر شعبا وحكومة على الوقوف صفا واحدا ضد تهجير أحبتنا من غزة ومن فلسطين إلى أراضيهم.. حفاظا على القضية الفلسطينية المقدسة ولاستمرار الأمن السلمي في المنطقة".

وأضاف، "نحن الشعب العراقي على أتم الاستعداد للتعاون معهم لتنعم المنطقة العربية بالأمن والأمان ولنبعد التدخلات الأمريكية المقيتة".

وتابع، "كما نأمل أن يكون الموقف الإسلامي العربي موحدا في دعم الشعب الفلسطيني ودعم الموقف الرافض لتهجيرهم".