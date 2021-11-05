الصدر يوجه رسالة للمتظاهرين.. والعامري يدعو لـ"الاقتصاص" والخزعلي يحذر من "قصف الخضراء"

شفق نيوز/ وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، رسالة إلى المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية وإلى الحشد الشعبي، في وقت دعا فيه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إلى "الاقتصاص" من مطلقي النار على المتظاهرين.

وقال الصدر في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية من أجل الطعون الانتخابية إلى مظاهرات عنف واستصغار للدولة، كما لا ينبغي للدولة أن تلجأ للعنف ضد المتظاهرين السلميين، فالتظاهر السلمي حق مكفول عقلا وشرعا وقانونا".

وأضاف، "ثم أوجه كلامي للمتظاهرين، وأقول: الحشد الشعبي حشد جهاد، وأمنيتي أن لا تتلطخ سمعتهم بغير ذلك، كما ان حقوق أفرادهم المنضبطين ستدافع عنها، وشهداؤهم ضد الإرهاب دماء عز وشرف ولن ننساهم.. فلتحافظوا على تاريخكم وستكون (حكومة الأغلبية الوطنية) مدافعة عنكم، بعيدا عن مشاريع السياسة الداخلية والخارجية التي تريد النيل منكم من أجل مغانمها الحزبية والطائفية".

وتابع الصدر، أن "الصدام بين قواتنا الأمنية أمر مستهجن، فأنتم أتباع الحشد المجاهد، وهم حماة الوطن".

من جانبه علق رئيس تحالف الفتح هادي العامري على المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند أبواب المنطقة الخضراء.

وقال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين ونستنكر بأشد العبارات ونتابع بغضب شديد حالة القمع البشعة التي تتعامل بها السلطات الحكومية مع المتظاهرين السلميين المعترضين على سرقة أصواتهم وتزييف النتائج والذين لم يتجاوزوا حدود الديمقراطية في طرق التعبير عن آرائهم التي كفلها لهم الدستور".

وطالب العامري، السلطات القضائية بـ"التدخل العاجل للاقتصاص من الذين أصدروا أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ومعاقبة كل الأيادي التي امتدت وساهمت في استشهاد وجرح عدد من المتظاهرين السلميين"، محملاً الحكومة "مسؤولية حفظ أمن المتظاهرين ودمائهم".

وأهاب العامري بـ"الأجهزة الأمنية التعاون مع اخوتهم المتظاهرين وعدم استعمال السلاح ضدهم وتحمل مسؤولية حمايتهم"، داعيا المتظاهرين الى "ضبط النفس والحفاظ على سلميتهم التي سطرت أروع صور الانضباط والحكمة، هذه السلمية التي ستنتصر حتما".

من جانبه قال الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، "ندين وبشدة استعمال القوات الامنية للسلاح الحي في مواجهة المتظاهرين السلميين"، مضيفا "يجب ان تتم محاسبة الافراد الذين اطلقوا النار وقتلوا المتظاهرين واصابوهم وكذلك من هذه اصدر الاوامر كائنا من كان، ومن ناحيتنا فلن نرضى ابدا باي محاولة تستر على الآمر والفاعل".

ودعا الخزعلي المتظاهرين الى "ضبط النفس وعدم الاندفاع وتفويت الفرصة على كل من يريد استغلال الاحداث لتضييع حقوقهم المشروعة"، مطالبا القوات الأمنية بـ"الوقوف مع ابناء شعبهم وان لا يكونوا اداة لتنفيذ الاوامر الخبيثة وغير القانونية في استهداف اخوانهم المتظاهرين".

وحذر من "محاولات اطراف مرتبطة بجهات مخابراتية تخطط لقصف المنطقة الخضراء والقاء التهمة على فصائل المقاومة".