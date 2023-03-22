الصدر يوجه ثمانية قادة بارزين بعد السفر خلال ثلاثين يوماً ويشير لحدوث "أمور مهمة"

شفق نيوز/ وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاربعاء ثمانية قادة بارزين في التيار، بعدم السفر خلال شهر رمضان.

وبحسب بيان لمكتب الصدر، "عن سماحته ابلغ المسؤول الإداري في الحنانة الاخ مصطفى اليعقوبي، ان يبلغ، الشيخ محمود الجياشي، السيد حيدر الجابري، السيد عون ال النبي، الشيخ حسن العذاري، السيد جليل النوري، الشيخ احمد المطيري، الشيخ كاظم العيساوي، الشيخ مؤيد الاسدي، بما يلي:

اولا: عدم السفر الى خارج العراق خلال شهر رمضان المبارك لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص

ثانيا: الالتزام بالمنهج العبادي الخاص بشهر رمضان المبارك والذي ستبلغون به شفويا لاحقا

ثالثا: وجود عدة اجتماعات مهمة يجب عليهم حضورها

ومع عدم الالتزام ارجو اخبارنا بذلك لاتخاذ اللازم