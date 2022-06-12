الصدر يوجه بإغلاق جميع مؤسسات التيار باستثناء ست

شفق نيوز / وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الأحد، بإغلاق جميع مؤسسات التيار الصدري في العراق، باستثناء ست فقط.

وذكر المكتب الإعلامي الخاص بالصدر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قرار إغلاق مؤسسات التيار في المرحلة الحالية، جاء بناءً على توجيهات الصدر".

وأضاف المكتب، أن "الصدر استثنى من قرار الإغلاق، كلا من المرقد بمفاصله الإدارية كافة، ومكتب (الشهيد الصدر) في النجف، ومكتب الصدر الخاص، هيئة تراث (الشهيد الصدر)، والمتحف، إضافة لمشروع البنيان المرصوص".

وكان الصدر، قد وجه، في وقت سابق من اليوم، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "انقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه.

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.