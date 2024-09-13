الصدر يوجه الحميداوي بطرد تشكيل "أزهريون" من سرايا السلام ومقاطعتهم

شفق نيوز/ وجه زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الجمعة، المسؤول عن سرايا السلام تحسين الحميداوي بطرد تشكيل "أزهريون" من سرايا السلام ومقاطعتهم.

وكتب صالح محمد العراقي المعروف باسم "وزير الصدر" منشوراً في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن مقتدى الصدر، "على الأخ تحسين الحميداوي طرد كل المنتمين للمليـ،،ـشيا الوقحة: (أزهريون) من تشكيلات سرايا السلام".

وأضاف، "بل وعلى التيار الوطني الشيعي مقاطعتهم وتبليغ الجهات الأمنية عنهم وعن أفعالهم المشينة التي تزعزع أمن الوطن".