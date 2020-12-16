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الصدر يلوح بـ"تدخل خاص" لإجتثاث الفساد والابتزاز من ميناء الفاو

Category: سیاسة

Date: 2020-12-16T09:48:20+0000
الصدر يلوح بـ"تدخل خاص" لإجتثاث الفساد والابتزاز من ميناء الفاو

شفق نيوز/ لوح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاربعاء، بـ"تدخل خاص" لإجتثاث الفساد والابتزاز من ميناء الفاو في حال عدم قدرة الحكومة العراقية على ذلك.

وقال الصدر في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "على الحكومة العراقية أن تعمل على اجتثاث الفساد والإبتزاز الواضح والجلي في مشروع (ميناء الفاو الكبير) الذي تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل وأيدي التجار والمليشيات بحجج واهية لتبقي العراق معزولا ومحتاجا الى غيره.

وأضاف "أنصح دول الجوار بعدم التدخل بالشأن العراقي مع الاتفاق مع الجارة العزيزة الكويت وأنصح الجهات الداخلية برفع يدها، فورا وإلا سأتدخل بطريقتي الخاصة إن لم تتدخل الحكومة".

ويعتزم مجلس النواب العراقي، استضافة وزير النقل ومدير الموانئ، اليوم الاربعاء، بعد تعاقد الوزارة مع شركة كورية لبناء ميناء الفاو الكبير جنوبي البلاد.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن الاستضافة ستتضمن الاستفسار عن طبيعة التعاقد مع شركة دايو الكورية، بالإضافة إلى توجيه بعض الاسئلة المتعلقة بوقت انجاز المشروع واسباب رفض التعاقد مع الشركة الصينية.

من جانبه دعا تحالف الفتح إلى الخروج من هذه المشكلة بحلول عملية تراعي الأزمة الاقتصادية وعدم توفر السيولة المالية من جهة،  مشدداً ضرورة إنجاز هذا المشروع من خلال فتح باب التنافس أمام الشركات العالمية  أو تحالفات الشركات لبناء الميناء عن طريق الاستثمار.

وكشفت لجنة الخدمات النيابية، امس الثلاثاء، عن عزم مجلس الوزراء التصويت على شركة "دايو" الكورية وتخويل وزارة النقل التعاقد معها لإنشاء الميناء.

 

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