الصدر يهاجم "مطلقي الصواريخ": كفاكم (طفكة)

شفق نيوز/ هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، "مطلقي الصواريخ" ضد المنطقة الخضراء، داعيا الحكومة إلى عدم الوقوف "مكتوفة الأيدي".

وقال الصدر في تغريدة له ، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "أرى أن استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق يزداد ويتعاظم.. فيزداد ويتعاظم الخطر على أرواح المدنيين من الشعب العراقي وتهون هيبة الدولة أكثر وأكثر".

وأضاف "ما من رادع لهم أو حتى كاشف لهم وأفعالهم!!! فيا ترى هل ترويع المدنيين والمواطنين وتعريض حياتهم للخطر يتلاءم مع المقاومة!؟ أم هو يشوه سمعتها ويضعف من شعبيتها في قلوب الشعب؟! اتقوا الله وكفاكم (طفكة)۔

وختم الصدر تغريدته قائلا، "على الحكومة أن لا تقف مكتوفة الأيدي".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الاثنين، بسقوط ثلاثة صواريخ مع انطلاق صافرات الانذار في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

من جانبها قالت خلية الإعلام الأمني، إن صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء وسقط ثالث في منطقة الحارثية،

وأوضحت أن انطلاقها كان من حي السلام ( الطوبجي)، ونتج عنها أضرار في اربع عجلات مدنية، مشيراً إلى أن العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد.