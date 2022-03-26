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الصدر يُثني على جلسة البرلمان و يهاجم "خلطة العطار": لن نعود إليها

Category: سیاسة

Date: 2022-03-26T18:41:53+0000
الصدر يُثني على جلسة البرلمان و يهاجم "خلطة العطار": لن نعود إليها

شفق نيوز/ أثنى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، على جلسة مجلس النواب التي انعقدت في وقت سابق من اليوم رغم إخفاقها في انتخاب رئيس لجمهورية العراق، رافضا بشدة ما أسماها بـ"خطلة العطار" والعودة إلى المحاصصة في تقاسم المناصب في الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "شكرا لكل من حضر الجلسة حبا بالعراق: شكرا تحالف إنقاذ الوطن، شكرا امتداد، شكرا الجيل الجديد، شكرا للإخوة المستقلين، هؤلاء ما أرعبهم تهديد ولا أغراهم ترغيب".

وأضاف، "يتجدد موعدكم في الأربعاء القادم مع من يلتحق مجددا لنزيح الفساد والتبعية والتوافقية، #حكومة أغلبية_وطنية، ولن نعود لـ(خلطة العطار).. فاليوم ثبتنا وأثبتنا أن لا مكان للمحاصصة.. فكانت أجمل فسيفساء عراقية لا شرقية ولا غربية".

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