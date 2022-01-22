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الصدر يهاجم "حامي الأرض والعرض": سرايا السلام ستكون على أهبة الاستعداد

Category: سیاسة

Date: 2022-01-22T19:39:51+0000
الصدر يهاجم "حامي الأرض والعرض": سرايا السلام ستكون على أهبة الاستعداد

الصدر يهاجم "حامي الأرض والعرض": سرايا السلام ستكون على أهبة الاستعداد

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