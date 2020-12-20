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الصدر يهاجم الميليشيات ويحذر من خطر يهدد الأمن والاقتصاد الوطني

Category: سیاسة

Date: 2020-12-20T17:01:14+0000
الصدر يهاجم الميليشيات ويحذر من خطر يهدد الأمن والاقتصاد الوطني

شفق نيوز/ حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الأحد، من خطر يهدد الأمن والاقتصاد الوطني بسبب عدم السيطرة على الحدود العراقية جراء تفشي الفساد وسيطرة "الميليشيات".

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر، وتابعته وكالة شفق نيوز "اللهم اشهد اني قد بلغت وسأستمر بالتبليغ. فالحدود العراقية في خطر دائم فهي أسيرة الفساد كالعادة".

وأضاف "العدو يتسلل والميليشيات تسيطر والتهريب على قدم وساق من مخدرات وأموال ومسلحين وبضائع وغيرها مما عرض الأمن والاقتصاد للخطر".

وتشير تقارير خاصة، إلى أن الحدود العراقية تشهد ضعفاً في سيطرة الدولة عليها حيث تجري عمليات تهريب بضائع وأشخاص إلى داخل العراق أو إلى خارجه تحت علم بعض الجهات المتنفذة.

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