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الصدر يهاتف بارزاني للتباحث بالتطورات السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-12T16:07:56+0000
الصدر يهاتف بارزاني للتباحث بالتطورات السياسية

شفق نيوز / هاتف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الأحد، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، للتباحث حول آخر التطورات السياسية في العراق.

وذكر مقر بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الرئيس مسعود بارزاني، تلقى اتصالاً هاتفياً من الصدر، تناولا فيه آخر مستجدات العملية السياسية الجارية في البلاد".

وتأتي هذه المكالمة، بعد يوم من توجه وفد رفيع المستوى من تحالف السيادة ضم رئيس التحالف خميس الخنجر، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، التقى خلالها بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، لبحث آخر التطورات السياسية.

تتمة..

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