الصدر يهاتف الزيدي ويحثه على حفظ سيادة العراق وتحسين الواقع الخدمي

شفق نيوز - النجف

أجرى زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بارك خلاله تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للصدر، أن الأخير حثّ الزيدي خلال الاتصال على الحفاظ على سيادة البلاد، وتحسين الواقع الخدمي "بعد أن رأى منه الهمّة والعزم والإصرار لتحسين الواقع العراقي".

كما دعا الصدر رئيس مجلس الوزراء، إلى الوقوف بحزم لمحاربة الفساد، والحفاظ على مقدرات البلاد، وتأمين العيش الكريم للشعب العراقي مثل تقديم الخدمات وتلبية احتياجاته وحفظ حقوقه".

وصوت مجلس النواب العراقي، الخميس 14 من شهر أيار/مايو الجاري، على منح الثقة لحكومة الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 9 وزارات أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى جراء الخلافات السياسية، وتحذير الولايات المتحدة الأميركية من إشراك الفصائل المسلحة في التشكيلة الوزارية الجديدة.