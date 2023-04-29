الصدر ينشر وثيقة بـ"خط يده" تتضمن رداً على رأي "المرجع الفياض" ويشكو "أذى" من أتباعه

شفق نيوز/ نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، وثيقة بخط يده تضمنت رداً على رأي المرجع إسحاق الفياض بخصوص جواز "تقليد الميت ابتداء".

وكان المرجع الديني الشيخ محمد اسحاق الفياض افتى بعدم جواز تقليد الميت ابتداء وقال إن "تقليد الميت ابتداء مشروط بشروط لا يتمكن العامي من إحرازها بل ولا بإمكان الطلبة من إحرازها".

وقال صالح محمد العراقي المعروف باسم "وزير الصدر"، إن "هذه الوثيقة خطها الصدر في يوم الثامن من شوال 1444 وسيتم توزيعها من قبل لجنة مختصة عن طريق المكتب الخاص ثم التوقيع والبصمة عليها الى ما قبل الذكرى السنوية لوفاة محمد صادق الصدر للنظر فيما يلي باستصدار قرار آخر يترتب على هذه الوثيقة".

ودعا العراقي اتباع التيار الصدري الى "التعاون والإنضباط والمركزية وعدم التفرد والتشتت في توقيع الوثيقة فهناك جهة خاصة ستجمعها لإيصالها الى مقتدى الصدر بالمباشر".

وتابع "فانتظروا إني معكم من المنتظرين وكفاكم أذى لقائدكم مع كل إحترامي للمطيعين والمخلصين".