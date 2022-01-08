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الصدر ينشر تغريدة عن شكل الحكومة العراقية الجديدة

Category: سیاسة

Date: 2022-01-08T10:54:49+0000
الصدر ينشر تغريدة عن شكل الحكومة العراقية الجديدة

شفق نيوز/ جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، موقفه إزاء تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، وانها ستكون حكومة "أغلبية وطنية".

جاء ذلك في تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عشية انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الجديدة، وتكثيف الاجتماعات واللقاءات بين المكونات السياسية الرئيسية في البلاد (الشيعة، الكورد، السنة) بهدف تسمية الرئاسات الثلاث، والمضي في تشكيل الحكومة.

وقال الصدر في تغريدته، "اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكورد".

وأضاف أنه "سيدافع الكوردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السنّي عن حقوق الأقليات والشيعة والكورد".

ولفت إلى أنه "اليوم لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح"، مشددا على أنه "اليوم لا مكان للمليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه".

وتابع الصدر "اليوم سنقول نحن والشعب: كلّا للتبعية قرارنا عراقي شيعي سني كوردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي: (فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية)".

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