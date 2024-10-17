الصدر يندد "بشدة" بالموقف الألماني "المتعصب" ويطالب وزيرة خارجيتها بالاعتذار

شفق نيوز/ ندد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، "بشدة" بالموقف الألماني الصادر على لسان وزيرة خارجيتها انالينا بيربوك الذي بررت فيه قتل المدنيين في قطاع غزة من قبل اسرائيل.

جاء ذلك في رسالة حملها وفد من قبل الصدر الى السفارة الالمانية لدى العراق بشأن تصريحات وزيرة خارجية بلادها الأخيرة.

وقال الصدر في رسالته، "إننا نندد ونستنكر بشدة الموقف الألماني المتعصب على لسان وزيرة خارجيتها، والتي تبرر او تبيح للكيان الصهيوني الغاصب قصف المدنيين تحت أي ذريعة".

وعبر زعيم التيار الصدري عن رأيه بأن "هذا التصريح لهو تحريض واضح وجليّ على الأعمال الارهابية التي ينتهجها الكيان الصهيوني".

وطالبت وزيرة الخارجية الالمانية بـ"الاعتذار والتراجع عن تصريحاتها التي تدعم قتل المدنيين والمجازر الجماعية (..) ضد غزة والضفة ولبنان وسوريا"، معربا عن أمله "بألّا تكون تلك التصريحات "موافقة للموقف الألماني الرسمي".

وكانت بيربوك قد قالت في كلمة لها أمام برلمان بلادها بمناسبة الذكرى الأولى للهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي إن حق الدفاع عن النفس "لا يعني مهاجمة الإرهابيين بل تدميرهم".

وأضافت: "عندما يختبئ عناصر حماس بين الناس وخلف المدارس، فإن الأماكن المدنية تفقد وضع الحماية لأن الإرهابيين ينتهكونها".

و أثارت تصريحات وزيرة الخارجية الالمانية انتقادات واسعة من قبل دول عربية وإسلامية.