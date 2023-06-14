الصدر يندد بإعلان أمريكا "دولة مثلية" ويرفض "إجبار أو ترغيب" العراق بالانخراط بـ"هذه الفاحشة"

شفق نيوز/ ندد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، بما تم تداوله على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن من تصريحات بأن الولايات المتحدة "دولة مثلية"، فيما رفض بشدة بما أسماه "إجبار أو ترغيب العراق بهذه الفاحشة"، دعا شعوب العالم إلى وقفة جادة لمناهضة مجتمع "الميمي".

وقال الصدر في تغريدة مطولة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن إعلان أمريكا أنها "دولة مثلية، لتدعم نشر الفاحشة في العالم".

وأضاف "إننا إذ نشجب ونستنكر تلك الافعال الماجنة، ودعم الفاحشة في العالم، فإننا لن نرضى بزج دولنا وإجبارها أو ترغيبها بالانخراط بهذه الفاحشة، ولا سيما عراقنا الحبيب، وجامعاته، ومؤسساته برمتها".