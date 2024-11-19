الصدر ينبه لأمرين "مهمين".. التعداد السكاني و"إسرائيل"

شفق نيوز/ أكد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، على أمرين، الأول يحث الحكومة فيه على إجراء تعداد "شفاف ونزيه" بعيداً عن التدخلات الحزبية، والثاني هو تشريع قانون منع الاستيراد من بعض "الدول الداعمة للكيان الصهيوني".

وقال الصدر في بيان تغريدة على موقع أكس تابعتها وكالة شفق نيوز: "أود التنبيه لأمرين مهمين، الأمر الأول، على الحكومة العراقية السير نحو تعداد سكاني شفاف ونزيه بعيداً عن التدخلات الخارجية والحزبية، وعلى الشعب إعطاء إحصائيات دقيقة، لبيان الحقائق على وجهها الصحيح والدقيق فهناك من يريد تزييفها.

الأمر الثاني: على الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي.. العمل على تشريع قانون منع الاستيراد من بعض الدول الداعمة للكيان الصهيوني وخصوصاً الداعمة له بالسلاح بشرط عدم الإضرار بالاقتصاد العراقي، فهذا أقل ما تقوم به الجهات العراقية المختصة وفاءً للشعبين الفلسطيني واللبناني.. وهذا هو المتوقع من الدولة الممانعة: العراق العظيم".