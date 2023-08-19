الصدر يمنع أي إستعراض عسكري لسرايا السلام .. وثيقة

شفق نيوز/ قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، منع أي إستعراض عسكري لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار دون الرجوع إليه في ذلك.

وشدد الصدر في توجيه خاص إلى السرايا مذيّل بختمه، على أنه "يُمنع أي استعراض عسكري مسلح منعا باتاً، الا بعد مراجعتنا".

ونوه إلى أنه يجب سن قانون عقوبة على كل من يخرق ذلك القانون والقرار فعلى الأخ العزيز (تحسين الحميدواي) تعميم هذا الكتاب (القرار)، واتخاذ اللازم بأسرع وقت ممكن".

والحميداوي هو مسؤول سرايا السلام.