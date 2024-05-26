الصدر يمنع انصاره من استخدام العنف في الرد على "شاتميه"

شفق نيوز/ وجه زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأحد، بمنع انصاره من استخدام العنف في الرد على "شاتميه"، مبينا أن ذلك يمنع على جميع مفاصل التيار المدنية و (العسكرية) بل مطلقاً.

وقال صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خطوات سماحة السيد العقائدية والدينية والحوزوية وتكللها بالنجاح والتعاطف الشعبي معه وازدياد شعبيته عراقياً ودولياً ازعج الكثير.. وها هم يلجؤون الى سب وشتم أبيه وشتمه ظناً منهم ان ذلك سيؤخر عجلة تقدمه وخوفاً منهم لاكتساح القواعد الشعبية فتضمحل قواعدهم ان وجدت".

وتابع العراقي:" من هنا يمنع ُالعنـف والتهجم على منازل هؤلاء المندسين والحاقدين والمدفوعي الثمن من جهات خارجية او داخلية وعدم التظاهر الا بامر مركزي، ويمنع ذلك على جميع مفاصل التيار المدنية و (العسكرية) بل مطلقاً".

ولفت إلى أن"غاية ما يمكن فعله هو اللجوء الى القانون والعرف العشائري والتصعيد الاعلامي ضدهم بما يرضي الله ومن دون اتهامات لجهات اياً كانت فهذا ما يريدونه فلا تفرحوهم ظناً منكم انكم تؤذوهم".

وبين أن "كل من يخرج عن هذه التوصيات فنحن براءُ منه.. فهو يسيء لقائده وللتيار الوطني الشيعي جهلاً او عمداً فهو اما مندس او جاهل".