الصدر يلمح إلى ائتلافه البرلماني: مكون من 5 كيانات سياسية

شفق نيوز/ أكد زعيم التيار الصدري مقتدى لصدر، يوم الجمعة، أن إرادة الشعب اقوى من كل الضغوطات الخارجية، مشيراً الى ملامح كتلته الاكبر.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية (الغربية) منها فضلا عن (الشرقية)، وإرادة الشعب، هي: (حكومة أغلبية وطنية)، وإن اي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي تهديدات ستزيدنا تصميما) و (تقدما) و (عزما) نحو (ديمقراطية عراقية أصيلة حرة ونزيهة".

واضاف، لذا فعليهم أن يعوا أن قوة (المذهب) من قوة العراق ومن قوة طوائفه وأعراقه.. وإن أي مساس بسمعة المذهب وسمعة المقاومة من خلال نشر التهديدات والعنف لن يجدي نفعا.. فنحن أول من قاوم من الشيعة حينما كان الجميع يمثل أمام المحتل أو يدافع عنهم.. فاتقوا الله واحسنوا ولا تخلطوا الأوراق.. فلسنا أصحاب مطامع سياسية بل جل ما يهمنا هو: (الوطن)، وحب الوطن من الإيمان".