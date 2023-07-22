الصدر يلمّح بتغريدة جديدة إلى إحراق المصحف في الدنمارك

شفق نيوز/ أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن غضبه من تكرار فعل حرق المصحف وتدنيسه في كل من السويد والدنمارك.

جاء ذلك في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث قال الصدر، "ما عاد الكلام ينفع".

واقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي (الجمعة) مقطع فيديو وثق عملية تدنيس القرآن والعلم العراقي وحرقهما أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.