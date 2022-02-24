الصدر يكشف معلومات "دقيقة": ضغوطات لتبرئة متهمين باستهداف هيبة الدولة

شفق نيوز/ كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، عن معلومات قال إنها "دقيقة" تفيد بممارسة ضغوطات حزبية وطائفية على القضاء بخصوص متهمين بالفساد وأعمال عنف.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، "حسب ما وصلتني من معلومات دقيقة.. ان هناك ضغوطات حزبية وطائفية (دون الكشف عن تلك الأطراف) على القضاء العراقي بخصوص بعض ملفات الفساد أو ملفات بعض المتهمين بالعنف واستهداف هيبة الدولة ومقراتها الخاصة والحيوية".

وأضاف الصدر "إننا نشدد على هيبة الدولة بل وهيبة القضاء واستقلاله وعدم تسييسه من خلال تلك الضغوطات المقيتة التي يحاولون من خلالها تبرئة بعض منتسبيهم".

وأشاد الصدر بـ"دور الحكومة في ملاحقة والقبض على بعض المتهمين بالفساد والعنف"، مطالبا "بالمزيد من الحزم والقوة".

وتابع، "نحن على أتم الاستعداد للتعاون معهم من خلال البرلمان والكتلة الأكبر والتحالف الأكبر.. ولن نسمح بنقض هيبة القضاء والدولة ولن نقف مكتوفي الايدي، فهيبة العراق فوق كل انتماء".