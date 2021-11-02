سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصدر يكشف عن برنامجه الحكومي في قطاع الصحة

Category: سیاسة

Date: 2021-11-02T17:13:29+0000
الصدر يكشف عن برنامجه الحكومي في قطاع الصحة

شفق نيوز/ كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الثلاثاء، عن خطوات برنامجه الحكومي المتعلق بالقطاع الصحي والنهوض به.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "لابد من وقفة جادة لتفعيل الضمان الصحي، وحماية الاطباء والكوادر الطبية والمستشفيات وغيرها، وتجديد المستشفيات واستحداث أخرى كما العيادات والمستوصفات".

وتحدث الصدر عن "تحسين الواقع الطبي ورفده بالكوادر التخصصية وتطوير الاجهزة الطبية، ولا سيما في موجة الجائحة المستشرية في العالم أجمع".

وأكد على "العمل الجاد من اجل رفع مستوى الثقافة الطبية عند المواطنين ولا سيما القرى والأرياف"، مشددا على ان الطب "مهنة الرحمة فلا ينبغي صيرورته مهنة كسب وتجارة".

related

الصدر يطمئن أمريكا: سنتعامل معها على كافة الأصعدة

Date: 2021-10-16 15:15:20
الصدر يطمئن أمريكا: سنتعامل معها على كافة الأصعدة

المتحدث باسم الصدر يدعو لإبعاد بغداد عن "الرعب": الموازنة غير كافية لتأمين الرواتب

Date: 2020-12-29 08:59:40
المتحدث باسم الصدر يدعو لإبعاد بغداد عن "الرعب": الموازنة غير كافية لتأمين الرواتب

الشيخ علي يعلّق على أنباء وضع الصدر تحت الاقامة الجبرية

Date: 2020-02-05 16:11:02
الشيخ علي يعلّق على أنباء وضع الصدر تحت الاقامة الجبرية

محمد رضا السيستاني يقود حراكاً لرأب الصدع الشيعي لاختيار رئيس وزراء بـ"التوافق"

Date: 2021-11-02 09:56:33
محمد رضا السيستاني يقود حراكاً لرأب الصدع الشيعي لاختيار رئيس وزراء بـ"التوافق"

خطوة "موجهة" من الصدر للمحتجين ومساع لاقالة وزراء ومسؤولين كبار

Date: 2019-11-16 08:05:13
خطوة "موجهة" من الصدر للمحتجين ومساع لاقالة وزراء ومسؤولين كبار

الصدر يحذر من "فتنة" في كربلاء ويهدد بالتدخل "بطريقته الخاصة"

Date: 2020-10-06 17:12:11
الصدر يحذر من "فتنة" في كربلاء ويهدد بالتدخل "بطريقته الخاصة"

فيديو.. مقتدى الصدر يتوقع "قرب مقتله" مجدداً ويعطي "سببين" لذلك

Date: 2021-07-07 19:28:50
فيديو.. مقتدى الصدر يتوقع "قرب مقتله" مجدداً ويعطي "سببين" لذلك

أربع كتل سياسية "محرجة" من جمهورها "المتذمر" تدرس إقالة عبد المهدي

Date: 2019-09-08 09:19:51
أربع كتل سياسية "محرجة" من جمهورها "المتذمر" تدرس إقالة عبد المهدي