الصدر يكشف عن برنامجه الحكومي في قطاع الصحة

شفق نيوز/ كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الثلاثاء، عن خطوات برنامجه الحكومي المتعلق بالقطاع الصحي والنهوض به.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "لابد من وقفة جادة لتفعيل الضمان الصحي، وحماية الاطباء والكوادر الطبية والمستشفيات وغيرها، وتجديد المستشفيات واستحداث أخرى كما العيادات والمستوصفات".

وتحدث الصدر عن "تحسين الواقع الطبي ورفده بالكوادر التخصصية وتطوير الاجهزة الطبية، ولا سيما في موجة الجائحة المستشرية في العالم أجمع".

وأكد على "العمل الجاد من اجل رفع مستوى الثقافة الطبية عند المواطنين ولا سيما القرى والأرياف"، مشددا على ان الطب "مهنة الرحمة فلا ينبغي صيرورته مهنة كسب وتجارة".