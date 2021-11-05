الصدر يقطع زيارته الى بغداد "استنكاراً للعنف غير المبرر" ويوجه أتباعه بـ"ضبط النفس"

شفق نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، قطع زيارته التي يجريها الى العاصمة بغداد.

وقال وزير الصدر "صالح محمد العراقي"، في منشور له، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الصدر قَطعَ زيارته للعاصمة بغداد، إستنكاراً لِما يحدث من عُنف غير مُبَـرَّر، ومن إضعاف الدولة المُتَعَمَّـد.. فلذلك نسترعي إنتباهكم".

واضاف، "على أتباع آل الصدر الكِرام، أنْ يلتزموا بالهدوء، والتحلّي بأعلى درجات ضبط النفس".

وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم الجمعة، عن أسفها لتصاعد أعمال العنف في بغداد.

وذكر بيان صادر عن يونامي وورد لوكالة شفق نيوز؛ ان البعثة تعرب عن أسفها لتصاعد العنف والإصابات التي أعقبت ذلك في بغداد اليوم.

ودعت يونامي الأطراف كافة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واحترام الحق في الاحتجاج السلمي، وأن تبقى المظاهرات سلمية.