الصدر يقطع الطريق أمام الإطار برفضه التدخل في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

شفق نيوز - بغداد

كشف قيادي بارز في التيار الوطني الشيعي، اليوم الخميس، عن رفض زعيم التيار مقتدى الصدر فتح أي قنوات للحوار مع الاطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال القيادي، لوكالة شفق نيوز، ان "الصدر يرفض فتح أي قنوات للحوار، سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة، مشيرا إلى "موقف زعيم التيار الوطني الشيعي الرافض لأي تدخل في عملية تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة".

وبين القيادي، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان، "موقف الصدر يأتي ضمن التمسك بمبادئ تياره، واستقلالية القرار السياسي بعيداً عن أي ضغوط خارجية أو محلية، والتيار سيواصل متابعة التطورات السياسية وفق ما يراه مناسباً لمصلحة العراق وشعبه".

وأكد القيادي البارز في التيار، أن "الصدر وفريقه المقرب الخاص لن يشارك في أي مفاوضات أو محادثات سياسية، وأي محاولات للتدخل في تشكيل الحكومة لن تكون مقبولة"، لافتا الى أن "الصدر شدد على ذلك خلال اجتماعاته الأخيرة مع المقربين منه بأي شكل من الأشكال".

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن، يوم 17 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عن تشكيل "الكتلة النيابية الأكبر" وذلك بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للاقتراع الخاص والعام.

وفي نفس اليوم قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى "حكومة تصريف أعمال".

ويبدو أن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد والتي ضمنت حصولها أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا تسعى لحسم تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في اسرع وقت ممكن وقبل انتهاء التوقيتات الدستورية المحددة في هذا المجال.

ولكن هناك بعض العقبات التي قد تحول دون المضي في تلك المساعي وأبرزها قضية تسمية رئيس مجلس وزراء جديد، أو المضي في تجديد الولاية الثانية لرئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني الذي تصدر قوائم الإطار في الحصول على أعلى الأصوات.

وكان مصدر في الإطار التنسيقي قد كشف، يوم الأحد الماضي، عن اتفاق قواه على تسمية ممثل عنهم للقاء زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، وإطلاعه على مجريات الأمور في تشكيل الحكومة القادمة.

وقاطع التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر الانتخابات التشريعية السادسة رغم محاولات ثنيه عن هذا الموقف من قبل اطراف وشخصيات سياسية بارزة إلا تلك المساعي باءت بالفشل.