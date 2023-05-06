الصدر يقرر منع حضور السياسيين احياء ذكرى اغتيال والده بإستثناء الصدريين

شفق نيوز/ قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، منع حضور السياسيين العراقيين مناسبة إحياء ذكرى اغتيال والده المرجع محمد محمد صادق مستثنياً من ذلك سياسيي التيار.

ونشر ما يعرف بـ"وزير القائد" صالح محمد العراقي المقرب من الصدر التعليمات المباشرة الصادرة عن الأخير بخصوص إحياء الذكرى الـ25 لاغتيال والده المرجع وشقيقيه على يد النظام السابق في نهاية تسعينيات القرن المنصرم.

ووفقا للتعليمات التي نشرها العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم فإنه، "يُمنع من دخول انصار التيار إلى مرقد والده دون الحضور كلّ من امتنع عن التوقيع على وثيقة العهد بالدم".

ووجه الصدر أنصاره بـ"رفع شعارات ضد البعـث الصدامي وحرق صور رؤوس البعث بما فيهم الصنم الكبير"، في إشارة إلى رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.

كما وجّه أيضاً بحرق "إسم ولافتات ضد أصحاب القضية".

وشدد زعيم التيار الصدري على أنه "يمنع حضور السياسيين في احتفالات الذكرى ويقتصر على السياسيين الصدريين حصراً فقط.