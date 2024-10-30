الصدر يقرر طرد أتباعه الذين يحملون السلاح ضد العراقيين

شفق نيوز/ قرر زعيم التيار الصدري والتيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، طرد أي فرد من أفراد التيار الصدري يحمل السلاح ضد العراقيين داخل البلاد.

ونقل صالح محمد العراقي المقرب من الصدر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأخير قوله، إن "كل من يستعمل السلاح في العراق ضد العراقيين، فهو يستعمله طلقة في صدري، وأنا براء منه الى يوم القيامة، ويُعتبر مطروداً من آل الصدر ومن التيار الوطني الشيعي".

وحثّ الصدر ما اسماهم "كل محب لنا و للعراق التبليغ عن (من يستخدم السلاح) ومقاطعته، وإلا يعتبر من المتعاونين معه، وبالتالي سيكونون من اعدائنا واعداء العراق".