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الصدر يقترح "حلاً" للأزمة السياسية: تشكيل حكومة تخلو من الصدريين و"المالكيين"

Category: سیاسة

Date: 2022-08-08T10:05:49+0000
الصدر يقترح "حلاً" للأزمة السياسية: تشكيل حكومة تخلو من الصدريين و"المالكيين"

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن مقترح لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يقضي بتشكيل حكومة من دون مشاركة كتلته وائتلاف دولة القانون، للخروج من الأزمة السياسية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أوصل رسائل الى قوى الإطار التنسيقي، تضمنت مقترحاً يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في العراق، من خلال تشكيل حكومة جديدة، دون مشاركة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وعدم مشاركة التيار الصدري فيها".

وبين ان "مهام الحكومة تكون لمدة سنة واحدة فقط تتولى خلالها الإعداد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في شهر أيلول من العام المقبل، ويكون رئيس الحكومة توافقي ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي".

ولفت المصدر الى ان "قادة الإطار التنسيقي لم يردوا حتى الساعة على مقترح الصدر".

وتشهد العملية السياسية في العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، انسداداً خانقاً تصاعدت ذروته عند تحالف الكتلة الصدرية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، ومن ثم عند عقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره يكلف الكتلة النيابية الأكبر عدداً لتشكيل الحكومة، وتصاعدت أكثر بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائباً استقالاتهم من مجلس النواب بناءً على رغبة الزعيم الصدري مقتدى الصدر، لتتأزم مؤخراً باقتحام أنصار التيار الصدري للمنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب وإعلانهم اعتصاماً مفتوحاً من هناك لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة بتسليم زمام الأمور وتشكيل الحكومة لزعيمهم مقتدى الصدر.

 

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