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الصدر يفصح عن توجهه لتشكيل حكومة أغلبية

Category: سیاسة

Date: 2021-10-31T18:37:36+0000
الصدر يفصح عن توجهه لتشكيل حكومة أغلبية

شفق نيوز / أفصح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد، عن توجهه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أشار إلى أنه ليس لديه خلافاً مع الكتل السياسية الأخرى، سوى "مسألة الإصلاح الداخلي والخارجي.

وشدد الصدر في تغريدة له على تويتر، على ضرورة أن يكون في البرلمان "جهتان، جهة موالاة وهي التي تشكل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بمستوياتها كافة".

وأما الجهة الثانية وفقا للصدر فهي "معارضة، ويكون توافقهم استشارة ملزمة للأولى من دون تهميش"، مشيرا إلى أن كل ذلك يكون "ضمن أسس الديمقراطية".

وكانت الكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر، قد أكدت في وقت سابق من يوم الأحد، أن رؤيتها السياسية قد تغيرت عن السابق ولن تقبل بالمحاصصة وتقاسم السلطة هذه المرة.

وتصدرت الكتلة الصدرية، التي يرأسها الصدر، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 10 تشرين الأول الجاري، بواقع 73 مقعداً نيابياً، وفقا للإعلان الأولي للنتائج من قبل مفوضية الانتخابات.

يشار إلى أن أطرافاً سياسية معروفة، أعلنت خشيتها من تشكيل حكومة صدرية، خوفا من تدخل الصدر بإدارتها في شكل مباشر، فضلا عن خشيتها من ترتيب أمر معين لإعادة فتح ملفات الفساد وما يتبعها من تبعات.

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