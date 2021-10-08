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الصدر يفتح باب تياره لعودة المطرودين والمنشقين

Category: سیاسة

Date: 2021-10-08T17:18:12+0000
الصدر يفتح باب تياره لعودة المطرودين والمنشقين

شفق نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، فتح باب تياره لعودة المطرودين والمنشقين من أجل "نصرة الإصلاح".

وقال الصدر في خطاب متلفز بمناسبة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة الأحد المقبل، إن الباب أمام المنشقين والمطرودين من التيار الصدري من اجل نصرة الاصلاح.

وأضاف بالقول، "لسنا طلاب سلطة ولا جاه في الدنيا، بل طلاب إصلاح"، متهما إسرائيل بإعاقة المشروع الاصلاحي وبناء العراق.

وعلمت وكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء، أن الصدر، حدد أربعة أسماء "صدرية" لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، بينهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في حال فازت الكتلة الصدرية بالنسبة الأعلى من أصوات الناخبين.

وقال مقرب من زعيم التيار الصدري، لوكالة شفق نيوز، إن أكثر المرشحين حظا بالفوز بترشيح الصدر لرئاسة الحكومة هم كل من سفير العراق في بريطانيا جعفر الصدر، ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، والقيادي الصدري نصار الربيعي، الى جانب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي يحظى بدعم الصدر".

وتشارك "الكتلة الصدرية" بالانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من اكتوبر/ تشرين الاول الجاري، وتسعى من خلال 100 مرشح موزعين على عموم محافظات ومدن البلاد، الى الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد التي توصلها لكرسي رئاسة الحكومة.

وكان تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر قد تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2018، بحصوله على 54 مقعداً من أصل 329.

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