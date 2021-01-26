الصدر يفتح النار على جهات بسبب السُنة: مُعيب فاستحوا

شفق نيوز/ شن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هجوماً لاذعاً، الثلاثاء، على جهات، لم يسمها، قال إنها تمارس ضغوطات على السنة بحجة محاربة الإرهاب.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، "مع اقتراب التنافس الانتخابي، هناك ضغوطات تمارس من بعض الجهات ضد أهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الإرهاب، وقد تناسوا أنهم أكثر المتضررين من الإرهاب".

وأضاف أن "هذا يعني أن الارهابيين سيستغلون ذلك للقيام بأفعالهم الإرهابية في شتى مناطق العراق. وهذا ما قد تنتفع منه بعض الجهات السياسية من هنا وهناك لأجل الدعاية الانتخابية أمام الجمهور الشيعي أو السني".

وشدد الصدر على ضرورة أن "يكون التنافس تنافسا على اسس شرعية وأخلاقية وديمقراطية وانسانية بعيدا عن العنف والصدام وبيع باقي أراضي العراق للمحتل ومن له مآرب أخرى".

وأردف بالقول، "من المعيب أن تتصادم القوى السياسية من أجل الانتخابات والمحافظات أجمع تعيش تحت خط الفقر والجوع والوباء والخوف".

وختم الصدر تغريدته بالقول، "فإن لم تستحوا من الله تعالى فاستحوا من شعبكم وضميركم، فإلى متى يبقى الفساد مهيمنا والله لا يحب الفساد".