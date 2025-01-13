الصدر يغلق أبواب الحنانة بوجه دعوات "المصالحة" السياسية

شفق نيوز/ كشفت مصادر مقربة من "الحنانة" مقر زعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر، يوم الاثنين، عن محاولات لثني الصدر عن اعتزاله الحياة السياسية.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "كل ما يروج له ازاء فتح قنوات تواصل مع التيار الوطني الشيعي، أو التباحث بشأن عودة التيار إلى العملية السياسية محض تقولات شخصية ليس إلا".

وأضافت أن "هذا الأمر رهن بزعيم التيار الوطني الشيعي، وأن الأخير يرفض أي تواصل أو حديث بهذا الجانب".

وقرر الصدر، في حزيران 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.

وتصاعدت وتيرة الأزمة السياسية في العراق بعد انتخابات نيابية أجريت عام 2021، نتيجة فشل الكتل السياسية في تشكيل أي حكومة، لحين التوافق حول حكومة محمد شياع السوداني في تشرين الأول 2022.