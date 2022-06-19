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الصدر يغلق بابه أمام الوساطات السياسية ويعلن الاعتكاف

Category: سیاسة

Date: 2022-06-19T15:00:16+0000
الصدر يغلق بابه أمام الوساطات السياسية ويعلن الاعتكاف

شفق نيوز/ قال مصدر قيادي في الهيئة السياسية للتيار الصدري، يوم الأحد، إن زعيم التيار مقتدى الصدر دخل "اعتكافاً سياسياً"، وأنه أغلق بابه أمام الوساطات السياسية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قرار استقالة نواب الكتلة الصدرية من عضوية مجلس النواب وانسحاب التيار الصدري من العملية السياسية ثابت ولا رجعة عنه".

واوضح أن "الهيئة السياسية للتيار الصدري والمكتب الخاص للسيد مقتدى الصدر تلقى في الفترة الأخيرة الكثير من الطلبات من زعماء ورؤساء الكتل السياسية للقاء الصدر، إلا أن الأخير بالوقت الحالي معتكف عن السياسة ولا يلتقي اي شخصية سياسية".

ولفت الى أن "الصدر سيتوجه خلال ايام إلى السعودية لأداء مناسك الحج".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، كشف تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، عن وجود حراك يهدف الى اعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكتلته النيابية الى العملية السياسية بعد الانسحاب منها مؤخراً.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعلن انسحابه من العملية السياسية بعد ان قدّم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي بناء على طلب من زعيمهم، في وقت تشهد العملية السياسية ازمة حول تشكيل الحكومة والتصويت على رئيس الجمهورية الجديد وتسمية الكتلة النيابية الاكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

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