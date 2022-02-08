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الصدر يغرد بخمس كلمات بعد لقاء قاآني

Category: سیاسة

Date: 2022-02-08T17:24:17+0000
الصدر يغرد بخمس كلمات بعد لقاء قاآني

شفق نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة عقب لقائه في مقر إقامته بالنجف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني.

وقال الصدر في تغريدته، "لا شرقية لا غربية.. حكومة أغلبية وطنية".

وهذه ثالث زيارة يقوم بها قاآني للعراق منذ الشهر الماضي في مسعى لردم الفجوة بين القوى الشيعية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

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