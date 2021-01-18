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الصدر يعلن موقفه من تأجيل الانتخابات ويهدد بـ"قرار"

Category: سیاسة

Date: 2021-01-18T19:57:34+0000
الصدر يعلن موقفه من تأجيل الانتخابات ويهدد بـ"قرار"

شفق نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، موقفه من مقترح تأجيل الانتخابات المبكرة التي كان من المقرر اجراؤها مطلع حزيران المقبل.

وقال الصدر في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "نأمل أن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات اقتراحا مهنيا خالصا لإتمام كل آليات الانتخابات وإجرائها بإجراءات مقبولة".

واعرب عن أمله أن "تكون بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية والطائفية والعرقية".

وحذر قائلا "إذا كان التأجيل لأسباب مهنية فسنذعن وإلا فانتظروا قرارنا.. على أن يكون آخر تأجيل الانتخابات المبكرة التي وعدت الحكومة بإجرائها لدرء الفساد والظلم والاحتلال والتطبيع".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت على مجلس الوزراء تأريخ السادس عشر من تشرين الأول من العام الحالي موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، ولاقى مقترح المفوضية اعتراضا سياسيا كبيرا.

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