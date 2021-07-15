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الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-07-15T07:01:32+0000
الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل في العراق في الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واللاحقة أيضا.

وقال الصدر في خطاب متلفز اليوم، إنه "حفاظا على ما تبقى من الوطن وانقاذا للوطن الذي احرقه الفاسدون ومازالوا يحرقونه أعلمكم بأنني لن أشترك بهذه الإنتخابات فلوطن أهم من كل ذلك".

وأضاف الصدر "أعلن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة، وإن كان يدعون الانتماء لنا آل الصدر فالجميع اما قاصر أو مقصر او يتبجح بالفساد والكل تحت طائلة الحساب".

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