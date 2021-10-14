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الصدر يعلن لجنته المفاوضة للأطراف السياسية العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-10-14T09:48:23+0000
الصدر يعلن لجنته المفاوضة للأطراف السياسية العراقية

شفق نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس عن لجنته الخاصة للتفاوض مع الأطراف السياسية التي من شأنها إنشاء التحالفات البرلمانية تمهيدا لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في العراق.

وتتألف اللجنة من: حسن العذاري رئيساً لها، ونصار الربيعي نائبا اولاً للرئيس، ونبيل الطرفي نائبا ثانياً، وحاكم الزاملي مسانداً للجنة، وذلك وفقا لبيان صادر عن الصدر ومذيلاً بتوقيعه.

وخاطب الصدر في البيان، الأطراف السياسية قائلا، إن هذه اللجنة "المفاوضة تمثله دون غيرها حصراً".

وأضاف أن "للجنة كامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية السياسية في هذه المرحلة"، مستدركاً القول "على أن يرجعوا لنا (أي أفراد اللجنة) في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات".

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