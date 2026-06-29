الصدر يعلن دعمه لحملة الزيدي "البطولية" ويدعو ائمة الجمعة الى "وقفة سلمية"

شفق نيوز- النجف

أشاد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الاثنين، بحملة اعتقال المتهمين بقضايا الفساد التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، واصفاً إياها بأنها "حملة إصلاحية بطولية"، فيما دعا "أئمة الجمعة" إلى تنظيم وقفة سلمية دعماً للحملة.

وقال الصدر، في تدوينة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "ما قام به الأخ رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي من حملة اعتقالات ضد الفاسدين، إنما هي حملة إصلاحية بطولية نأمل استمرارها".

وأضاف أن هذه الحملة "أعادت الأمل إلى قلوب العراقيين بعد أن هيمن الفاسدون على مقدرات الشعب"، مشيداً في الوقت نفسه بدور القضاء العراقي والقوات الأمنية، ولا سيما القوات المختصة بمكافحة الإرهاب والفساد.

ودعا الصدر إلى إقامة وقفة سلمية بعد صلاة الجمعة المقبلة تأييداً للحملة الإصلاحية، تُرفع خلالها رايات "سيد الإصلاح" الإمام الحسين، إلى جانب أعلام العراق حصراً، تزامناً مع شهر محرم الحرام.

وختم تدوينته بالقول: "فجزيتم عنا وعن الوطن خير الجزاء".

وشهدت بغداد ومحافظات عدة، فجر أمس الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال، وصفت بأنها واحدة من أكبر عمليات مكافحة الفساد منذ سنوات، تستهدف شبكات متهمة بهدر المال العام وتهريب مليارات الدولارات، وسط مؤشرات بأن التحقيقات قد تمتد لتشمل شخصيات من مستويات عليا في الدولة.

وأكد الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء ليلة أمس، أن الحملة تمثل "مرحلة أولى" ضمن ملف مكافحة الفساد، وفيما تعهد بمواصلة الإجراءات لاسترداد المال العام، كلف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بالأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير.