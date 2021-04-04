الصدر يعلن دعماً لجولة الكاظمي الخليجية: خطوة نحو الطريق الصحيح

شفق نيوز / أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد، دعمه لجولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي يجريها في عدد من الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص.

وذكر الصدر، في تغريدة له على تويتر، أن "انفتاح العراق على الدول العربية، خطوة نحو الطريق الصحيح، سواء بزيارة الكاظمي إلى السعودية، أو الإمارات (الشقيقتين)".

وأضاف أن للعراق "مع هاتين الدولتين تاريخا زاخرا"، مردفا "لنحصل معهم على مستقبل زاهر، تجمعنا وإياهم الأخوة والشراكة والسلام، لأجل بلدنا وبلدانهم".

وختم الصدر تغريدته، بالقول "ليكون العراق محور سلام في المنطقة أجمع، والشرق الأوسط على وجه الخصوص".

وأجرى الكاظمي، صباح يوم الأحد، زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقبل زيارته هذه بيومين، كان الكاظمي قد اختتم زيارة مشابهة إلى السعودية، بحث خلال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، مع كل من الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.