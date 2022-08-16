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الصدر يعلن تأجيل تظاهرة السبت "إلى إشعار أخر"

Category: سیاسة

Date: 2022-08-16T10:45:01+0000
الصدر يعلن تأجيل تظاهرة السبت "إلى إشعار أخر"

شفق نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، تأجيل تظاهرة مقررة يوم السبت المقبل، إلى إشعار أخر.

وقال الصدر في بيان، "مستمرّون بالإصلاح ومستمرّون بالثورة ضدّ فسادكم أيّها الفاسدون، وسياستكم بالتشبّه بخطواتنا دليل على إفلاسكم والإصرار على فسادكم".

وأضاف، "إن كنتم تراهنون على (حرب أهلية) فأنا أراهن على الحفاظ على (السلم الأهلي) وإن الدم العراقي غال بل أغلى من كل شيء, لكنني حبّاً بالعراق وعشقاً لشعبه ومقدساته.. أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت الى إشعار آخر, لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أغدّي فسادكم بدماء العراقيين الذين راح الكثير منهم ضحية لفسادكم وشهواتكم ولكي تبقى قيادات الفساد تعيث في الأرض فساداً".

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