الصدر يعلن الإضراب عن الطعام إلى أن يتوقف العنف

شفق نيوز/ اعلن القيادي في التيار الصدري حسن العذاري يوم الاثنين، عن اضراب زعيم التيار مقتدى الصدر عن الطعام احتجاً على أحداث المنطقة الخضراء.

وكتب العذاري على صفحته في موقع فيسبوك، أن "سماحته يعلن إضراباً عن الطعام.. حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح".

وأشار إلى ان "إزالة الفاسدين لا تعطي أحداً مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الأطراف".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من مساء الاثنين، بارتفاع حصيلة الضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت لإخلاء القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، من أنصار التيار الصدري.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "ثلاثة متظاهرين سقطوا ضحية، وأكثر من 50 آخرين أصيبوا حتى اللحظة، بينهم عناصر في القوات الأمنية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء".