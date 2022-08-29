سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصدر يعلن الإضراب عن الطعام إلى أن يتوقف العنف

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T19:15:21+0000
الصدر يعلن الإضراب عن الطعام إلى أن يتوقف العنف

شفق نيوز/ اعلن القيادي في التيار الصدري حسن العذاري يوم الاثنين، عن اضراب زعيم التيار مقتدى الصدر عن الطعام احتجاً على أحداث المنطقة الخضراء.

وكتب العذاري على صفحته في موقع فيسبوك، أن "سماحته يعلن إضراباً عن الطعام.. حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح".

وأشار إلى ان "إزالة الفاسدين لا تعطي أحداً مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الأطراف".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من مساء الاثنين، بارتفاع حصيلة الضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت لإخلاء القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، من أنصار التيار الصدري.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "ثلاثة متظاهرين سقطوا ضحية، وأكثر من 50 آخرين أصيبوا حتى اللحظة، بينهم عناصر في القوات الأمنية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء".

related

بعد لقاء قاآني – الصدر.. "الصمت" يخيم على حراك الاطار وسعي لاجتماع جديد

Date: 2022-02-09 18:47:26
بعد لقاء قاآني – الصدر.. "الصمت" يخيم على حراك الاطار وسعي لاجتماع جديد

الصدر يصدر جملة نصائح للمتظاهرين ويتحدث عن أمر "لابد منه"

Date: 2020-01-26 19:09:11
الصدر يصدر جملة نصائح للمتظاهرين ويتحدث عن أمر "لابد منه"

الصدر للمستقلين: لا تستبدلوا السبت بمائدة دسمة فقد تكون نهاية مجلس النواب

Date: 2022-03-24 21:42:23
الصدر للمستقلين: لا تستبدلوا السبت بمائدة دسمة فقد تكون نهاية مجلس النواب

الكاظمي يعلق على مقاطعة الصدر ويوضح حقيقة "تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ"

Date: 2021-07-18 19:23:15
الكاظمي يعلق على مقاطعة الصدر ويوضح حقيقة "تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ"

الاطار التنسيقي يكشف: هذا هدف اجتماع العامري مع الصدر في الحنانة

Date: 2022-01-16 07:10:21
الاطار التنسيقي يكشف: هذا هدف اجتماع العامري مع الصدر في الحنانة

الصدر يتبرأ من "عشاق المناصب" وينهى عن تظاهرات "المنافع الشخصية" في الناصرية

Date: 2022-03-01 18:14:05
الصدر يتبرأ من "عشاق المناصب" وينهى عن تظاهرات "المنافع الشخصية" في الناصرية

قاآني يبحث رأب الصدع الشيعي ببغداد.. ومفاجأة بشأن "اجتماع" العامري والصدر

Date: 2022-01-27 17:03:08
قاآني يبحث رأب الصدع الشيعي ببغداد.. ومفاجأة بشأن "اجتماع" العامري والصدر

مقرب من الصدر يحذر من "خطر محدق"

Date: 2019-10-03 14:02:22
مقرب من الصدر يحذر من "خطر محدق"