الصدر يعلق على 78 مرشحا "خالفوا أوامره": قاطعوهم.. يريدون تقوية مشروع الفساد

شفق نيوز- النجف

علق زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، يوم الاثنين، على مشاركة 78 مرشحاً من أنصاره في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 11 تشرين الثاني المقبل، موجهاً بمقاطعتهم.

وأجاب الصدر، على قائمة تضم 78 مرشحاً ينتمون للتيار الوطني الشيعي، وقرروا المشاركة في الانتخابات المقبلة، منهم منشقين سابقاً ومنهم خالفوا امر مقاطعة صناديق الاقتراع، بالقول إن "مثل هؤلاء يسعون إلى إضعاف الوطن، ويعادون مشروع الإصلاح وتقوية مشروع الفساد".

وأضاف أنهم قرروا التحالف مع الكتل الفاسدة التي لا هم لها سوى المال والسلطة، تاركة الشعب والوطن يعانون ويلات الفقر والتهديدات الأمنية.