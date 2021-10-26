الصدر يعلق على "مجزرة ديالى": لا ينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد

شفق نيوز/ علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الهجوم العنيف الذي شنه مسلحو داعش على قرية في محافظة ديالى مساء الثلاثاء.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، "لا ينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد والسياسة ونسيان الإرهاب".

وأضاف بالقول، "لا ينبغي على المجاهد ترك السواتر فما زال الارهاب يتربص بالعراقيين".

وكان مصدر طبي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن "حصيلة الهجوم الارهابي على قرية الرشاد ارتفع الى 11 ضحية واكثر من 15 جريحا، بينهم نساء"، مشيرا إلى أن "قسما من الجرحى لم يدخل المستشفى وان عددهم قد يكون أكثر من ذلك".

واضاف المصدر ان "الحصيلة قابلة للزيادة بسبب الاصابات البليغة جراء الهجوم".

ووفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، فان "مسلحين من داعش هاجموا باسلحة متوسطة وخفيفة تجمعا للشباب في قرية الرشاد ومن ثم اطلقوا النار عشوائيا على المنازل ولاذوا بالفرار".