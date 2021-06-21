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الصدر يعلق على فوز "رئيسي": يجب أن لا يفيء على المنطقة بالتشدد والصراع

Category: سیاسة

Date: 2021-06-21T13:29:37+0000
الصدر يعلق على فوز "رئيسي": يجب أن لا يفيء على المنطقة بالتشدد والصراع

شفق نيوز/ علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، على فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الايرانية ووصوله الى سدة الحكم.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "وصول رئيسي الى سدة الحكم في ايران يجب أن لا يفيء على المنطقة بالتشدد وتصاعد الصراعات، داعيا اياه الى "تحكيم العقل والشرع والحوار لانهاء الصراعات".

وأعلنت اللجنة الانتخابية العليا في إيران، في وقت سابق اليوم السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد فرز معظم الأصوات.

وقال مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا في إيران، جمال عارف، في تصريح للصحفيين، إن "رئيسي حصل على 17 مليون و800 ألف صوت، بعد فرز 90 بالمئة من اصوات الناخبين".

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