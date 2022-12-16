الصدر يعلق على ظهور "حركة مهدوية سياسية" في العراق

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، إلى مقاطعة حركة دينية شيعية في العراق تدعي المهدوية والإمامة بغطاء سياسي واقتصادي واجتماعي و حوزوي، مشدداً على أن من يلتحق بهذه الحركة من أنصار التيار "فهو مطرود".

جاء ذلك في رد على سؤال وجهه إليه مجموعة من طلبة الحوزة العملية حول هذه الحركة فأجاب الصدر قائلا، "هؤلاء طواغيت ماكرون فاسدون ليس لهم من الباطن والمعرفة إلا أدناها، بل هم طلاب دنيا وعشاق مال وليس لهم من الآخرة أي حظ على الإطلاق".

وأضاف في بيانه بالحديث عن رئيس وأعضاء هذه الحركة، إنهم "قد عاثوا فساد .. منذ زمن والده (محمد محمد صادق الصدر)، وقد طردهم وفسّق بعضهم فالواجب مقاطعتهم والابتعاد عنهم"، داعيا إلى تبليغ الجهات الرسمية المختصة عنهم.

وتابع الصدر بالقول إن "من يلتحق بهم من (التيار الصدري) فهو مطرود فوراً".