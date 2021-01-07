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الصدر يعلق على أحداث الكونغرس: انكشف زيف الديمقراطية الغربية

Category: سیاسة

Date: 2021-01-07T15:20:59+0000
الصدر يعلق على أحداث الكونغرس: انكشف زيف الديمقراطية الغربية

شفق نيوز/ علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس على اقتحام انصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس للحيلولة دون المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

واعتبر الصدر في تغريدة مطولة أن هذا الحدث كشف "زيف" الديمقراطية الغربية و"صيحاتها الكاذبة بأن الغرب ذو انسانية عالية وذو حرية فائقة وذو ديمقراطية متجذرة".

ودعا الصدر، الشعب الأمريكي، "بالضغط على حكومته للانسحاب من العراق كخطوة أولى لرفع البلاد الذي بات قريبا من أبوابهم وولاياتهم، وإلا فلات حين مندم.. فالله يمهل ولا يهمل".

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