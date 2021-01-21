الصدر يعلق على تفجيري بغداد: لن نسمح بعودة المفخخات

شفق نيوز/ علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، على التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا المدنيين في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

وقال الصدر في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "لن نسمح للإرهاب والتفجير والمفخخات والأحزمة الناسفة أن تعود".

واضاف "كلنا جنود مجندة.. سواء أكان ذلك فعل الإرهابيين أم المحتلين أم الخارجيين أم الفاسدين، فوطننا أغلى من كل شيء".

وأعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي في وقت سابق اليوم الخميس، ارتفاع اعداد ضحايا تفجيري ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد إلى 32 ضحية، و110 جرحى.

واضاف التميمي أن "36 جريحا فقط يتلقون العلاج في المستشفيات فيما غادر بقية الجرحى بعد تلقيهم الإسعافات المطلوبة.