الصدر يعلق على الهدنة بين حماس وإسرائيل

شفق نيوز/ رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، باعلان الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، معرباً عن تمنياته بأن تسهم في "إنتهاء الإرهاب الصهيوني الأمريكي" الذي يستهدف الأهالي في فلسطين.

وقال الصدر في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، "ها هو نصر آخر على أيديهم (المقاومة الفلسطينية) مع بدء الهدنة التي أضطر إليها العدو الغاشم والإستعمار الظالم".

وأضاف "عسى أن تكون هذه الهدنة بداية نهاية الإرهاب الصهيوني الأمريكي الذي يطال أهلنا الأحبة في فلسطين عموماً، وأهلنا في غزة على وجه الخصوص"، مستدركا القول، "لكن حذارِ من غدر العدو، ونكثه للعهود والوعود، فلا عهد لهم ولا خير فيهم كما تعلمون ونعلم".

ودخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" في قطاع غزة اليوم الجمعة حيز التنفيذ.

وتم التوصل يوم الأربعاء الماضي، إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في القطاع بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعلنت "حماس" أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.